СК проверит сообщение о малышах, гулявших без присмотра в Красном Сулине

В Ростовской области начали проверку после сообщения о двух малышах 1,5 и 3 лет, которых нашли едва одетыми и без родителей в опасной близости от проезжей части. Об этом информирует пресс-служба управления СК России по донскому региону.
Следователи решили прояснить ситуацию в связи с публикацией в Интернете — о случившемся на одной из улиц Красного Сулина рассказала местная жительница. Женщина заметила детей и подошла к ним, а потом обратилась в полицию.
— Для выяснения обстоятельств и правовой оценки действий родителей и органов профилактики организовали проведение доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение, — говорится на сайте Следкома.