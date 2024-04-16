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СК проверит сообщение о малышах, гулявших без присмотра в Красном Сулине

В Красном Сулине у дороги нашли двух малышей, в ситуации уже разбираются следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали проверку после сообщения о двух малышах 1,5 и 3 лет, которых нашли едва одетыми и без родителей в опасной близости от проезжей части. Об этом информирует пресс-служба управления СК России по донскому региону.

Следователи решили прояснить ситуацию в связи с публикацией в Интернете — о случившемся на одной из улиц Красного Сулина рассказала местная жительница. Женщина заметила детей и подошла к ним, а потом обратилась в полицию.

— Для выяснения обстоятельств и правовой оценки действий родителей и органов профилактики организовали проведение доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение, — говорится на сайте Следкома.

СК