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В Краснодаре мужчина стрелял в ноги женщине и направлял оружие в голову

Полиция Краснодара ищет мужчину, стрелявшего женщине в ноги.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ищут мужчину, стрелявшего женщине в ноги из оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам самой жительницы, она заметила двоих мужчин на улице Кавказской. Они стреляли по голубям. Женщина сделала замечание. Тогда один из мужчин направил оружие на нее. Сначала он выстрелил под ноги, а затем начал целиться в лицо.

«На основании выявленной в интернете информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины и его действием дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.