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Какая-то дорожная аномалия: В течение суток в Молдове произошло три ДТП с участием грузового транспорта

Аварии произошли на разных участках дорог.

Тяжелая авария произошла 15 апреля, на трассе у села Ратуш Криуленьского района.

По сообщению полиции, водитель фуры съезжал со 2-й на 1-ю полосу движения и врезался в автомобиль Mercedes.

Алкотест показал, что пьян никто не был.

К счастью, никто не пострадал.

Произошло ДТП и при въезде в Бельцы: перевернулась фура, груженная семечками подсолнуха. Спасатели вытащили водителя из искореженной кабины.

Кроме того, на рышканском кругу перевернулся грузовая машина. О пострадавших не сообщалось.

Как-то часто стали попадать в ДТП фуры и грузовики…