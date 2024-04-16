Какая-то дорожная аномалия: В течение суток в Молдове произошло три ДТП с участием грузового транспорта

Тяжелая авария произошла 15 апреля, на трассе у села Ратуш Криуленьского района.
По сообщению полиции, водитель фуры съезжал со 2-й на 1-ю полосу движения и врезался в автомобиль Mercedes.
Алкотест показал, что пьян никто не был.
К счастью, никто не пострадал.
Произошло ДТП и при въезде в Бельцы: перевернулась фура, груженная семечками подсолнуха. Спасатели вытащили водителя из искореженной кабины.
Кроме того, на рышканском кругу перевернулся грузовая машина. О пострадавших не сообщалось.
Как-то часто стали попадать в ДТП фуры и грузовики…