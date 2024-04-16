В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

«Будьте внимательны при дорожном движении, не паркуйте транспорт вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и под электропроводами. Ограничьте выход на берегоукрепительные сооружения. Воздержитесь от выхода в море», — говорится в сообщении администрации.