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В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Феодосии устраняют последствия сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 72% 760 мм рт. ст. +16°

«Усиление ветра привело к падению деревьев на улицах, в скверах и парках города. Кроме того, произошли обрывы электросетей», — говорится в сообщении официального Telegram-канала.

По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады «Городского благоустройства» занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.

Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.

Администрация Феодосии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

«Будьте внимательны при дорожном движении, не паркуйте транспорт вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и под электропроводами. Ограничьте выход на берегоукрепительные сооружения. Воздержитесь от выхода в море», — говорится в сообщении администрации.

Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15—16 апреля.

Утром 16 апреля в Севастополе из-за непогоды приостановили движение катеров на одном из маршрутов.