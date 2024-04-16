В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода

«Усиление ветра привело к падению деревьев на улицах, в скверах и парках города. Кроме того, произошли обрывы электросетей», — говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации администрации Феодосии, электросети были оперативно восстановлены. С раннего утра бригады «Городского благоустройства» занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев.
Больше всего деревьев и больших веток было повалено на улицах Галерейной, Горького, Октябрьской, Федько, Чкалова, Челнокова и Симферопольском шоссе.
Администрация Феодосии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.
«Будьте внимательны при дорожном движении, не паркуйте транспорт вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и под электропроводами. Ограничьте выход на берегоукрепительные сооружения. Воздержитесь от выхода в море», — говорится в сообщении администрации.
Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на
Утром 16 апреля в Севастополе из-за непогоды приостановили движение катеров на одном из маршрутов.