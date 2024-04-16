Педагога из Краснодара осудили за контрабанду военной продукции

По данным таможни, 42-летняя женщина публиковала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и таким образом выходила на заказчиков. Впервые посылку с прицелами для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд» перехватили в декабре 2021 года, товар отправили в Японию. В декларации педагог написала, что пересылает сувенир. Спустя три месяца задержали отправленную в США посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.
В квартире преподавателя прошли обыски. У нее нашли оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу. Правоохранители обнаружили информацию о планируемых пересылках.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия). На суде женщина созналась в содеянном. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима.