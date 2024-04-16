В МВД призвали казахстанцев не верить сообщениям о «дне насилия» 24 апреля

Согласно статье 274 УК РК, Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 2. То же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, — наказывается штрафом в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, — наказываются штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: преступной группой; в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, — наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.