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Блогера из Петербурга Лютого приговорили к восьми годам колонии за смерть ребенка

Петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого отправили в колонию строгого режима за смерть новорожденного сына.

Блогера из Петербурга Максима Лютого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за смерть ребенка. Напомним, что трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда Лютый вместе с супругой буквально заморили голодом своего новорожденного сына. Дело в том, что пара яро увлекалась сыроедением, и не стала менять привычный уклад жизни с появлением малыша. Вот только отказ от еды стоил младенцу жизни.

— Блогера Максима Лютого признали виновным в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Помимо лишения свободы блогера-сыроеда также приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.