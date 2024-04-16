Блогера из Петербурга Лютого приговорили к восьми годам колонии за смерть ребенка

Блогера из Петербурга Максима Лютого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за смерть ребенка. Напомним, что трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда Лютый вместе с супругой буквально заморили голодом своего новорожденного сына. Дело в том, что пара яро увлекалась сыроедением, и не стала менять привычный уклад жизни с появлением малыша. Вот только отказ от еды стоил младенцу жизни.