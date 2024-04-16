Введен режим ЧС: мост рухнул в Верхнебуреинском районе, вода подтопила шесть домов

ЧП произошло 16 апреля в 17:30. В районе моста подтоплено шесть домов по улицам Рабочая, Привольная, Железнодорожная и Набережная. В них живут семь человек. Как сообщает зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, их приютили друзья и родные.