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Введен режим ЧС: мост рухнул в Верхнебуреинском районе, вода подтопила шесть домов

Лед разрушил мост через реку Сутырь в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае рухнул мост через реку Сутырь в Верхнебуреинском районе. Это произошло в поселке Тырьма из-за резкого повышения уровня воды. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

ЧП произошло 16 апреля в 17:30. В районе моста подтоплено шесть домов по улицам Рабочая, Привольная, Железнодорожная и Набережная. В них живут семь человек. Как сообщает зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, их приютили друзья и родные.

— Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек, из которых трое детей и восемь пенсионеров. Муниципальные власти ввели режим ЧС. Сотрудники пожарной части 14 Противопожарной службы Хабаровского края выехали в зону подтопления для оказания помощи, — рассказала Ирина Горбачева.

Специалисты проводят мониторинг уровня воды, сейчас он падает. Утром 17 апреля будет проведено внеочередное заседание по ЧС. Вертолет с группой из 10 спасателей отправится на место для помощи и оценки ситуации.

Также подтоплены четыре автомобильные дороги. Из зоны подтопления эвакуировали 50 человек.