В Воронеже уволившийся банковский сотрудник украл у пенсионера со счета 1,4 млн рублей

Сотрудники полиции установили, что в декабре 2022 года мужчина переоформлял вклад. Расчетный счет требовалось привязать к телефонному номеру, однако у пенсионера телефона не было. Менеджер по работе с клиентами в итоге при оформлении счета указал телефонный номер своей супруги.