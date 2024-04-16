В Воронеже уволившийся банковский сотрудник украл у пенсионера со счета 1,4 млн рублей

В Воронеже задержали экс-сотрудника банка, укравшего со счета клиента крупную сумму.
В полицию в апреле 2023 года обратился 77-летний воронежец: пенсионер сообщил, что обнаружил свой банковский счет пустым. Причиненный ущерб составил 1,4 млн рублей.
Сотрудники полиции установили, что в декабре 2022 года мужчина переоформлял вклад. Расчетный счет требовалось привязать к телефонному номеру, однако у пенсионера телефона не было. Менеджер по работе с клиентами в итоге при оформлении счета указал телефонный номер своей супруги.
Когда 35-летнего подозреваемого задержали, он признался, что после увольнения из банка испытывал нехватку средств, вспомнил о совершенном когда-то «добром» поступке и опустошил счет пенсионера, получив доступ к нему с помощью номера телефона жены. А деньги потратил.
За кражу фигуранту грозит до 10 лет заключения.