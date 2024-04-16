Неуловимого «поволжского маньяка» сдала полиции брошенная мать

За информацию о местонахождении «поволжского маньяка» обещали вознаграждение — 3 млн рублей. Но казалось, что он неуловим. Как выяснили позже, передвигался преступник только на общественном транспорте, между городами — на попутках, ночевал в компьютерных клубах, менял сим-карты, одежду и обувь, а вместо перчаток на месте преступления использовал свои же носки, вытирал поверхности, к которым прикасался. Лишь в одной из квартир оставил следы от обуви. А чтобы совсем наверняка, выключал перед убийствами телефон и оставлял его в тайнике на улице. И вообще никому не звонил, даже родителям.