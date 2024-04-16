Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

В конце марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России и сделают все необходимое, чтобы их наказать. Он рассказал, что спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.