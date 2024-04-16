В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России со ссылкой на региональный гидрометцентр.
— 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17−22 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта, особенно на участках горных перевалов. Ветер может уронить рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и оборвать линии электропередач.