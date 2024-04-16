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В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МЧС: в Крыму ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 72% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России со ссылкой на региональный гидрометцентр.

— 17 апреля в Крыму сохранится юго-западный ветер 17−22 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта, особенно на участках горных перевалов. Ветер может уронить рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и оборвать линии электропередач.

МЧС