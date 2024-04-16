В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды может быть затруднено движение автотранспорта, особенно на участках горных перевалов. Ветер может уронить рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и оборвать линии электропередач.