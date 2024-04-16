Полиция Челябинска нагрянула на склады в поисках нелегальных мигрантов

В ходе рейда на складах в Тракторозаводском районе Челябинска полицейские пресекли 13 нарушений миграционного законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что было пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе семь — за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении четверых граждан ближнего зарубежья приняты решения об административном выдворении за пределы страны.
«Проводится работа по установлению работодателей, которым грозит административный штраф до 800 тыс. рублей за каждого нарушителя, либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — рассказали в полиции.
С начала года за незаконное осуществление трудовой деятельности уже привлечено к административной ответственности 155 мигрантов и 112 работодателей.