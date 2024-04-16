Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в соседнем городе

«Школьница рассказала полицейским, что разбила вазу. Испугавшись, что родители будут ее ругать, решила уйти из дома. После этого отправилась на междугородном автобусе в город Артём, однако заблудилась и бродила по городу, пока ее не увидели сотрудники полиции. Юную путешественницу передали законным представителям», — говорится в сообщении.