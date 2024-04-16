Вооруженный мужчина устроил разбойное нападение на киоск «Робин Сдобин» в Воронеже

В Воронеже будут судить Геннадия Золотухина, похитившего продукцию из торгового павильона сети «Робин Сдобин». В качестве оружия злоумышленник использовал складной нож. Изначально разбойник планировал разжиться наличными, но продавец отказалась передавать ему деньги. Тогда мужчина потребовал отдать ему всю еду с полок. Об этом случае рассказали в Советском районном суде в понедельник, 15 апреля.
Преступление произошло 5 января. В суде уточнили, что Золотухин «проник на половину туловища в торговое окно», демонстрируя продавцу нож с целью запугивания. Злоумышленник демонстративно направлял клинок на женщину и угрожал применить свое оружие.
— Получив отказ в передаче денежных средств, в продолжение своего преступного умысла Золотухин потребовал передать ему с полки продаваемую продукцию, продолжая направлять клинок ножа в сторону продавца, которая реально восприняла угрозу для своей жизни и здоровья, — указали в суде.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в помещение). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 12 лет лишения свободы.
Ранее в столице Черноземья направили в суд дело о разбойном нападении на магазин ритуальных товаров на улице Средне-Московской. Обвиняемый — 55-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.