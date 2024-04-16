Вооруженный мужчина устроил разбойное нападение на киоск «Робин Сдобин» в Воронеже

В Воронеже будут судить Геннадия Золотухина, похитившего продукцию из торгового павильона сети «Робин Сдобин». В качестве оружия злоумышленник использовал складной нож. Изначально разбойник планировал разжиться наличными, но продавец отказалась передавать ему деньги. Тогда мужчина потребовал отдать ему всю еду с полок. Об этом случае рассказали в Советском районном суде в понедельник, 15 апреля.