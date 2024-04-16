327 машин эвакуировали с воронежских улиц за неделю

Тем временем, сегодня, 16 апреля, от дома № 84а по улице 20-летия Октября на спецстоянку отвезли «Джили Эмгранд». Владелец транспортного средства расположил легковушку возле знака «остановка запрещена». И в этом случае данные о нарушении неравнодушный воронежец сбросил в чат-бот.