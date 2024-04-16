327 машин эвакуировали с воронежских улиц за неделю

За неделю с 8 по 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали с улиц Воронежа 327 машин за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
— Часть информации о несоблюдении правил остановки и стоянки поступила в чат-бот @Bespredelu_net36_bot, — уточнили в ГУ МВД по региону.
Тем временем, сегодня, 16 апреля, от дома № 84а по улице 20-летия Октября на спецстоянку отвезли «Джили Эмгранд». Владелец транспортного средства расположил легковушку возле знака «остановка запрещена». И в этом случае данные о нарушении неравнодушный воронежец сбросил в чат-бот.
Теперь в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ автолюбителю не только предстоит заплатить штраф 1 500 рублей, но и придется компенсировать траты за эвакуацию и хранение машины.