В Волгограде отправили в СИЗО шестерых подростков, избивших мужчин в автобусе

Как сообщала ранее «Волгоградская правда.ру», группа подростков избила двоих мужчин в автобусе в Красноармейском районе. 36-летнего гражданина отправили в больницу с множественными травмами. Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.
Согласно версии следствия, 11 апреля 2024 года 18-летняя девушка и пятеро ее несовершеннолетних знакомых в возрасте от 14 до 17 лет находились в салоне автобуса. В какой-то момент двое мужчин сделали им замечание из-за несоответствующего поведения в общественном месте.
Молодые люди из-за этого разозлились и избили мужчин руками и ногами.
Подростков задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Постановлениями суда молодые люди заключены под стражу до 12 июня 2024 года. Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.