В Волгограде отправили в СИЗО шестерых подростков, избивших мужчин в автобусе

Согласно версии следствия, 11 апреля 2024 года 18-летняя девушка и пятеро ее несовершеннолетних знакомых в возрасте от 14 до 17 лет находились в салоне автобуса. В какой-то момент двое мужчин сделали им замечание из-за несоответствующего поведения в общественном месте.