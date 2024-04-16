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В Волгограде отправили в СИЗО шестерых подростков, избивших мужчин в автобусе

Красноармейский районный суд Волгограда избрал меру пресечения для подростков, которые подозреваются в избиении пассажиров общественного транспорта.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщала ранее «Волгоградская правда.ру», группа подростков избила двоих мужчин в автобусе в Красноармейском районе. 36-летнего гражданина отправили в больницу с множественными травмами. Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Согласно версии следствия, 11 апреля 2024 года 18-летняя девушка и пятеро ее несовершеннолетних знакомых в возрасте от 14 до 17 лет находились в салоне автобуса. В какой-то момент двое мужчин сделали им замечание из-за несоответствующего поведения в общественном месте.

Молодые люди из-за этого разозлились и избили мужчин руками и ногами.

Подростков задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Постановлениями суда молодые люди заключены под стражу до 12 июня 2024 года. Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.