Омского рыбака нашли на озере в 10 километрах от места пропажи

На поиски рыбака оперативно отправились сотрудники полиции, инспекторы по охране животного мира, рыбнадзора и МЧС. К счастью, до того, как у рыбака отключился телефон, с ним успели созвониться, уточнив ориентиры и попросив оставаться на месте.