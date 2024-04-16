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Омского рыбака нашли на озере в 10 километрах от места пропажи

В правоохранительных органах во вторник, 16 апреля 2024 года, рассказали о рыбалке на озере Салтаим, которая закончилась обращением в полицию.

В Крутинском районе Омской области 75-летний омич обратился к правоохранителям, сообщив, что на озере пропал его 79-летний знакомый.

На поиски рыбака оперативно отправились сотрудники полиции, инспекторы по охране животного мира, рыбнадзора и МЧС. К счастью, до того, как у рыбака отключился телефон, с ним успели созвониться, уточнив ориентиры и попросив оставаться на месте.

По информации правоохранителей, пожилого мужчину удалось обнаружить в 10 километрах от места пропажи. Медицинская помощь ему не потребовалась.

МЧС