Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела «Крокуса»

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации», — говорится в публикации.
Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис не переоформил.
Отмечается, что Ашуров признал вину, но просил суд не арестовывать его. Постановление в законную силу пока не вступило.
У обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и загранпаспорт гражданина России.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Оба брата Исломовых — граждане России, они жили в Твери и работали в такси.
Никто из них вину не признал.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, по последним данным, погибли 145 человек. По делу арестованы 11 фигурантов.