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Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела «Крокуса»

РЯЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе», сообщается на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис не переоформил.

Отмечается, что Ашуров признал вину, но просил суд не арестовывать его. Постановление в законную силу пока не вступило.

У обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и загранпаспорт гражданина России.

Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Оба брата Исломовых — граждане России, они жили в Твери и работали в такси.

Никто из них вину не признал.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, по последним данным, погибли 145 человек. По делу арестованы 11 фигурантов.