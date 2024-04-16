«Мы тебе голову проломим»: в Иркутске компания парней напала на многодетного отца из-за замечания о курении вейпа

Ушиб головного мозг и закрытая черепно-мозговая травма — так звучит заключение врачей о состоянии здоровья 49-летнего жителя Иркутска Степана Демина (имена и фамилия героев изменены — прим. ред.). Вечером 10 апреля на мужчину и его супругу напала компания парней. Самый старший из них 2002 года рождения, самому младшему вот-вот должно исполниться 18. Драка произошла в микрорайоне Ново-Ленино, у входа в торговый центр «Смайл Молл».
Степан и его 44-летняя жена Альбина утверждают, что сделали друзьям безобидное замечание, за что те набросились на них с кулаками. В итоге все закончилось больницей. В это время дома родителей ждали трое детей.
Подробнее в материале КП-Иркутск.
— Молодые люди толпились у самых дверей, шумно себя вели и парили вейпы, — рассказывает о тех событиях адвокат пострадавших Сергей Максимов. — Вместе с парнями, их было около пяти, на крыльце стояла девушка. Она выпустила дым в лицо семейной паре, заходившей в магазин, из-за чего женщина попросила их уйти от входа в ТЦ.
В ответ, по словам Деминых, они услышали резкое: «Кто вы такие? Где хотим, там и курим!». При этом, супруги, как они говорят, не позволяли себе кого-то оскорблять или ругаться матом.
— На выходе ситуация повторилась. Молодежь не ушла, взрослые вновь сделали замечание. Тогда парни начали угрожать со словами «голову проломим», — продолжает рассказывать журналисту юрист.
В этот момент мужчина почувствовал удар по голове и не сразу понял, что произошло. По словам его жены, кулаком по голове его огрел один из парней. После чего подключились еще двое. Приятели запинывали и били Степана голыми руками, не давая ему подняться на ноги. Вмешаться попыталась Альбина, из-за чего тоже получила несколько ударов, которые, к счастью, не оказались серьезными.
— Вскоре на место приехали полицейские и медики скорой помощи. Троих хулиганов доставили в отдел. После в соцсетях жители близлежащих дворов не раз писали, что эта компания не дает им спокойной жизни: мусорит, распивает алкоголь и курит на детских площадках и в других общественных местах.
Произошедшее засняла камера видеонаблюдения. Кадры изучают сотрудники правоохранительных органов.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Все участники случившегося установлены. На данный момент заявители обратились к медикам, чтобы те оценили степень вреда, причиненного их здоровью. В зависимости от их заключения будет принято правовое решение, — сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.