«Мы тебе голову проломим»: в Иркутске компания парней напала на многодетного отца из-за замечания о курении вейпа

В этот момент мужчина почувствовал удар по голове и не сразу понял, что произошло. По словам его жены, кулаком по голове его огрел один из парней. После чего подключились еще двое. Приятели запинывали и били Степана голыми руками, не давая ему подняться на ноги. Вмешаться попыталась Альбина, из-за чего тоже получила несколько ударов, которые, к счастью, не оказались серьезными.