Напавшие на детского тренера росгвардейцы осуждены условно в Нижнем Новгороде

Напомним, трагедия произошла в мае 2020 года. Тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин и его друг Григорий Артеменко отошли в кафе на Большой Покровской. В это время к их женам стала приставать компания росгвардейцев из восьми человек. В результате началась драка и Кукушкин ранил ножом одного из росгвардейцев. Пострадавшего везли в больницу почти два часа, от полученных травм он скончался.