Напавшие на детского тренера росгвардейцы осуждены условно в Нижнем Новгороде

Сотрудников Росгвардии, одного из которого убили в драке с детским тренером по рукопашному бою, осудили условно в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сюжете «Кстати…».
Напомним, трагедия произошла в мае 2020 года. Тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин и его друг Григорий Артеменко отошли в кафе на Большой Покровской. В это время к их женам стала приставать компания росгвардейцев из восьми человек. В результате началась драка и Кукушкин ранил ножом одного из росгвардейцев. Пострадавшего везли в больницу почти два часа, от полученных травм он скончался.
В драке пострадал и Григорий Артеменко, ему нанесли травмы средней тяжести. После случившегося Кукушкин сам пришел в полицию и был арестован. Он пробыл в СИЗО больше года, а после суд присяжных его оправдал. Однако в 2023 году прокуратура подала апелляцию и оправдательный приговор отменили. Сейчас тренера судят снова.
Кроме того, троих военнослужащих приговорили к двум годам лишения свободы условно за избиение Артеменко, которому сломали челюсть. Сам пострадавший был удивлен такому решению.