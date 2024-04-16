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Олег Зубков готов трудоустроить сотрудников сгоревшего «Тропик парка» в Евпатории

Сотрудникам сгоревшего зооуголка в Евпатории предложили работу в ялтинском зоопарке.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Трудоустроить сотрудников сгоревшего «Тропик парка» в Евпатории готов владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков. Об этом КП-Крым сообщила пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

— Да, Олег Алексеевич связался с руководством парка, предложил им помощь и работу сотрудникам, — сказала Алексагина.

Кроме того, Олег Зубков готов бесплатно поделиться с «Тропик парком» коллекцией животных, в случае, если зооуголок в Евпатории будет восстановлен.

Напомним, в ночь на 16 апреля в «Тропик парке» произошел пожар. Огонь охватил кровлю и перекинулся на павильоны с расположенными в них экзотическими видами животных.

Борьбу с огнем вели шесть пожарных расчетов. Спасателям удалось вывести из горящего помещения одну из сотрудниц, а также спасти двух медведей, которые находились в дальнем вольере.

Больше двухсот питомцев спасти не удалось. Причины пожара сейчас выясняют следователи.

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