Мошенники создали фейковые аккаунты глав Красноперекопска и Армянска

Мошенники рассылают сообщения от имени глав администраций Красноперекопска и Армянска Вадима Хомина и Василия Телиженко. Об этом сообщили сами градоначальники.
Так, во вторник, 16 апреля, появился аккаунт в Telegram, который ведут от имени Хомина. Неизвестные используют фотографии градоначальника из социальных сетей.
— Аферисты в рассылке от моего имени требуют выйти на связь с кураторами, после этого похищают аккаунты, — сообщил Хомин в своем Telegram-канале.
Руководитель администрации добавил, что нужно смотреть не только на фото в мессенджерах, но и на номер телефона.
Кроме того, злоумышленники пытаются выдавать себя за Телиженко.
— С фейковых аккаунтов идет рассылка сообщений от моего имени, — отметил глава администрации Армянска в своем Telegram-канале.
Градоначальник призвал не реагировать, не сообщать никакую информацию и не вести переписку с такими аккаунтами.