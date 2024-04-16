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Мошенники создали фейковые аккаунты глав Красноперекопска и Армянска

Мошенники рассылают сообщения от лица глав Красноперекопска и Армянска.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают сообщения от имени глав администраций Красноперекопска и Армянска Вадима Хомина и Василия Телиженко. Об этом сообщили сами градоначальники.

Так, во вторник, 16 апреля, появился аккаунт в Telegram, который ведут от имени Хомина. Неизвестные используют фотографии градоначальника из социальных сетей.

— Аферисты в рассылке от моего имени требуют выйти на связь с кураторами, после этого похищают аккаунты, — сообщил Хомин в своем Telegram-канале.

Руководитель администрации добавил, что нужно смотреть не только на фото в мессенджерах, но и на номер телефона.

Кроме того, злоумышленники пытаются выдавать себя за Телиженко.

— С фейковых аккаунтов идет рассылка сообщений от моего имени, — отметил глава администрации Армянска в своем Telegram-канале.

Градоначальник призвал не реагировать, не сообщать никакую информацию и не вести переписку с такими аккаунтами.