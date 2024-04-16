В Самарской области ФСБ задержала троих участников экстремистского сообщества

В 2023 году следователи возбудили в отношении задержанных уголовные дела по трем статьям: «Мошенничество», Организация деятельности экстремистской организации’и «Организация преступного сообщества». Во время расследования выяснилось, что двое подозреваемых создали в Похвистневе экстремистскую ячейку для финансирования участников криминальной субкультуры, которые отбывают наказания в различных учреждениях. Было заведено еще одно уголовное дело. Сейчас ведется следствие.