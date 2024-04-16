Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе из-за угрозы селей

В связи с угрозой схода селей в Слюдянском районе с 16 апреля ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписали в региональном правительстве после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе регионального правительства, в возможную зону схода селей попадают 7 населённых пунктов Слюдянского района. До конца мая в муниципалитете должны реализовать проект по созданию комплексной системы оповещения. Это позволит организовать экстренное оповещение о возможном сходе селевых потоков. До 1 мая разработают дополнительный комплекс мер, в котором в том числе пропишут действия всех ответственных структур в случае схода селей.
Также в Слюдянском районе до начала селеопасного периода мобилизуют все силы и средства для возможной ликвидации ЧС. Продлится селеопасный период с конца мая до начала сентября.