«Отец бежал за машиной, чтобы остановить». Пьяный могилевчанин насмерть задавил отца на грузовике

Трагедия произошла в областном центре 4 июля 2023-го. В тот день 37-летний могилевчанин выпивал, а около 23.10 часов решил перепарковать автомобиль ГАЗ, стоявший у дома его родителей. Отец мужчины воспротивился тому, чтобы сын садился пьяным за руль и намерился ему помешать.