«Отец бежал за машиной, чтобы остановить». Пьяный могилевчанин насмерть задавил отца на грузовике

В Могилеве пьяный водитель сбил насмерть отца на грузовике. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Трагедия произошла в областном центре 4 июля 2023-го. В тот день 37-летний могилевчанин выпивал, а около 23.10 часов решил перепарковать автомобиль ГАЗ, стоявший у дома его родителей. Отец мужчины воспротивился тому, чтобы сын садился пьяным за руль и намерился ему помешать.
Фигурант завел грузовик и поехал, а отец побежал вслед за ним, чтобы остановить. На ближайшем перекрестке водитель развернулся и вернулся к дому родителей, где увидел лежавшего отца без признаков жизни.
Установлено, что нетрезвый водитель проявил невнимательность, не предпринял меры к немедленному снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего наехал на своего отца. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
У виновника ДТП концентрация этилового спирта в крови водителя составляла 2,49 промилле.
Обвиняемому инкриминировали нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). Ранее фигуранта уже судили за пьяное вождение. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину и раскаялся.
Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет.
Приговор еще может быть опротестован.