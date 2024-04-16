В Слониме в реке Щара утонул пенсионер

Днем 15 апреля в реке Щара работниками ОСВОД был извлечен из воды утонувший мужчина. Им оказался гражданин 1960 года рождения, пенсионер.
Отмечается, что обращений правоохранителям о пропаже мужчины не поступало.
Выясняются обстоятельства утопления.
16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме в реке утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.
Днем 15 апреля в реке Щара работниками ОСВОД был извлечен из воды утонувший мужчина. Им оказался гражданин 1960 года рождения, пенсионер.
Отмечается, что обращений правоохранителям о пропаже мужчины не поступало.
Выясняются обстоятельства утопления.