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В Слониме в реке Щара утонул пенсионер

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме в реке утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.

Днем 15 апреля в реке Щара работниками ОСВОД был извлечен из воды утонувший мужчина. Им оказался гражданин 1960 года рождения, пенсионер.

Отмечается, что обращений правоохранителям о пропаже мужчины не поступало.

Выясняются обстоятельства утопления.

несчастный случай