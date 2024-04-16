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Директор нижегородской стоматологической клиники получила четыре года колонии за мошенничество

Потерпевшими по уголовному делу признаны 50 человек.

Директору стоматологический клиники Валерии Клочко вынесли приговор, ее признали виновной в мошенничестве, об этом ИА «Время Н» сообщили в Нижегородском райсуде.

Молодая предпринимательница, оставившая клиентов без лечения зубов, получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, медучреждение располагалось в одном из домов на улице Минина. Клиника заключала договоры на оказание услуг. При этом сотрудники организации намеренно увеличивали объем платных услуг, заведомо зная, что не выполнят их. А затем клиника закрылась, взяв около десяти миллионов рублей у клиентов.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 50 человек.

медицина