Директор нижегородской стоматологической клиники получила четыре года колонии за мошенничество

Напомним, медучреждение располагалось в одном из домов на улице Минина. Клиника заключала договоры на оказание услуг. При этом сотрудники организации намеренно увеличивали объем платных услуг, заведомо зная, что не выполнят их. А затем клиника закрылась, взяв около десяти миллионов рублей у клиентов.