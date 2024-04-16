Нижегородские власти опровергают нападение БПЛА на кстовский НПЗ

«Информация о том, что якобы БПЛА попал в объект НПЗ в Нижегородской области не является достоверной, — говорится в сообщении. — Что касается проведения эвакуаций сотрудников ряда промышленных предприятий — решение об эвакуации принимает руководство предприятия при необходимости и по разным причинам».