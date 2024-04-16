Нижегородские власти опровергают нападение БПЛА на кстовский НПЗ

Правительство Нижегородской области опровергают нападение БПЛА на кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Об этом сообщает пресс-служба регправительства, комментируя появившуюся в некоторых пабликах информацию о летящих на предприятие беспилотниках и эвакуации сотрудников.
То, что эвакуация на предприятии была, nn.aif.ru подтвердили жители Кстова.
«Информация о том, что якобы БПЛА попал в объект НПЗ в Нижегородской области не является достоверной, — говорится в сообщении. — Что касается проведения эвакуаций сотрудников ряда промышленных предприятий — решение об эвакуации принимает руководство предприятия при необходимости и по разным причинам».
Напомним, утром 12 марта уже была атака беспилотников на НПЗ в Кстовской промзоне Нижегородской области. В результате оборудование предприятия получило повреждения, которые сейчас устраняются.
Ранее Управление ГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало методичку, как действовать в случае обнаружения беспилотных летательных объектов (БПЛА).