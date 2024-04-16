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Учительница школы в Сергели «воспитывала» первоклашек иголками и саморезами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Школьная учительница в Ташкенте «в воспитательных целях» колола руки первоклашек иголками и саморезами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В ташкентской школе № 277 Сергелийского района одна из учительниц колола руки первоклассников иголками и саморезами. Сегодня, 16 апреля, родители первоклассников пожаловались на нее директору школы. К делу подключился офис детского омбудсмана.

Трудовой договор с учительницей расторгнут. Сотрудники ОВД Сергелийского района проводят проверку.

Напомним, что ранее учительница избивала ташкентскую первоклассницу. Девочку перевели к другому педагогу, а учительницу предупредили о недопустимости давления на ребенка и применили к ней соответствующие дисциплинарные меры.

образование