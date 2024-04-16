Учительница школы в Сергели «воспитывала» первоклашек иголками и саморезами

В ташкентской школе № 277 Сергелийского района одна из учительниц колола руки первоклассников иголками и саморезами. Сегодня, 16 апреля, родители первоклассников пожаловались на нее директору школы. К делу подключился офис детского омбудсмана.
Трудовой договор с учительницей расторгнут. Сотрудники ОВД Сергелийского района проводят проверку.
Напомним, что ранее учительница избивала ташкентскую первоклассницу. Девочку перевели к другому педагогу, а учительницу предупредили о недопустимости давления на ребенка и применили к ней соответствующие дисциплинарные меры.