Нижегородская ФСБ пресекла канал контрабанды орденов и медалей за рубеж

Было установлено, что иностранный гражданин перевозил через границу созданные более 50 лет назад ордена, медали, жетоны, памятные и наградные знаки, указывая в таможенных декларациях недостоверные сведения. Таким образом было перемещено культурных ценностей на сумму свыше 1,2 млн рублей.