Нижегородская ФСБ пресекла канал контрабанды орденов и медалей за рубеж

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с Приволжской оперативной таможней пресекли канал контрабанды культурных ценностей за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомости.
Было установлено, что иностранный гражданин перевозил через границу созданные более 50 лет назад ордена, медали, жетоны, памятные и наградные знаки, указывая в таможенных декларациях недостоверные сведения. Таким образом было перемещено культурных ценностей на сумму свыше 1,2 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что группу нижегородцев осудят за контрабанду фальшивых евро из Турции.