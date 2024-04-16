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Нижегородская ФСБ пресекла канал контрабанды орденов и медалей за рубеж

Таким образом было перемещено культурных ценностей на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с Приволжской оперативной таможней пресекли канал контрабанды культурных ценностей за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомости.

Было установлено, что иностранный гражданин перевозил через границу созданные более 50 лет назад ордена, медали, жетоны, памятные и наградные знаки, указывая в таможенных декларациях недостоверные сведения. Таким образом было перемещено культурных ценностей на сумму свыше 1,2 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что группу нижегородцев осудят за контрабанду фальшивых евро из Турции.

ФСБ