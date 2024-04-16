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Следователи назвали предварительную причину пожара в зооуголке Евпатории

ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Предварительной причиной пожара в «Тропик парке» в Евпатории стало замыкание электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

— Предварительно, ЧП случилось в результате замыкания электропроводки. Точная причина будет установлена по итогам назначенных экспертиз, — отметили в Следкоме.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте сгоревшего зооуголка. Специалисты осматривают территорию, опрашивают свидетелей, руководство и работников «Тропик парка».

Напомним, пожар в зооуголке на улице Токарев в Евпатории произошел в ночь на 16 апреля. Огонь охватил кровлю и павильоны с экзотическими животными.

Сотрудникам МЧС удалось спасти сотрудницу зооуголка и двух медведей. По предварительным данным, более двухсот животных погибли.

Коллекция «Тропик парка» включала в себя приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

Помощь в восстановлении коллекции предложил владелец «Тайгана» Олег Зубков.

СК
пожары