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Из-за пожара в Краснодаре погибли три человека

В Краснодаре в поселке Зеленопольском при возгорании частного дома погибли пожилая хозяйка, ее брат и взрослый сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пожар произошел рано утром 16 апреля. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После локализации пожара в помещении нашли тела погибших. Одной из возможных причин возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек). Специалисты СКР по краю осматривают место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего, точной причины пожара и очага возгорания.

СК
пожары