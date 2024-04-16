Из-за пожара в Краснодаре погибли три человека

По версии следствия, пожар произошел рано утром 16 апреля. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После локализации пожара в помещении нашли тела погибших. Одной из возможных причин возгорания называют неосторожное обращение с огнем.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек). Специалисты СКР по краю осматривают место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего, точной причины пожара и очага возгорания.