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Ангар по ремонту автофургонов загорелся на улице Ларина

Специалисты МЧС ликвидировали пожар в Нижнем Новгороде.

Источник: МЧС РФ

Ангар по ремонту автофургонов загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13:04. Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже распространился на площади 250 кв. метров. На месте работали 46 специалистов и 14 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение пожара продолжается.

Ранее стало известно, что нижегородская семья отравилась угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде. Четверо детей и одного взрослого госпитализировали в больницу.

пожары
МЧС