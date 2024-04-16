Ангар по ремонту автофургонов загорелся на улице Ларина

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13:04. Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже распространился на площади 250 кв. метров. На месте работали 46 специалистов и 14 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение пожара продолжается.