Ангар по ремонту автофургонов загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13:04. Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже распространился на площади 250 кв. метров. На месте работали 46 специалистов и 14 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение пожара продолжается.
Ранее стало известно, что нижегородская семья отравилась угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде. Четверо детей и одного взрослого госпитализировали в больницу.