«Из-за пара ничего не видно»: в Челябинске во время температурных испытаний прорвало теплотрассу

Коммунальная авария случилась на улице Новороссийской со строны Ереванской. Улицу заволокло паром, по дорогам разлилась горячая вода. Видео и фото происходящего появились в соцсетях.
— Там вообще не пройти везде кипяток шпарит! Думаю, что больше всего не повезло подземной парковке, там из-за пара вообще ничего не видно, — написала в комментариях подписчица паблика «Подслушано Ленинский район Челябинск» во «Вконтакте» Юлия Вахитова.
Из-за пара водители видимость на дороге местами снизилась до нуля. По данным мэрии, сейчас ситуация улучшилась.
— Там уже с 12 часов работает аварийная бригада МУП «ЧКТС». Повреждение выявлено, ведутся аварийно-восстановительные работы. Парение прекращено. Ситуация находится под контролем Управления ЖКХ, — сообщили «Пчеле» в пресс-службе администрации Челябинска.
Аварией также заинтересовались в прокуратуре, начав проверку по факту случившегося.
— В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей, — прокомментировала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Напомним, в Челябинске начались отключения горячей воды и отопления из-за плановой проверки сетей. Испытания теплосетей на максимальную температуру носителя проходят 11, 16 и 18 апреля во всех районах города, кроме Металлургического.