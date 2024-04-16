«Из-за пара ничего не видно»: в Челябинске во время температурных испытаний прорвало теплотрассу

— Там вообще не пройти везде кипяток шпарит! Думаю, что больше всего не повезло подземной парковке, там из-за пара вообще ничего не видно, — написала в комментариях подписчица паблика «Подслушано Ленинский район Челябинск» во «Вконтакте» Юлия Вахитова.