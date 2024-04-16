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Сельский депутат из Татарстана скрыл многомиллионный доход

Еще у десяти депутатов выявлены нарушения в части представления сведений о доходах.

В Бавлинском районе сельский депутат не указал в декларации доход в 4,4 млн рублей, сообщила завотделом антикоррупционных проверок раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

По ее словам, еще у десяти депутатов выявлены нарушения в части представления сведений о доходах. В том числе один из них скрыл доход в 700 тыс. рублей.

«Если бы глава относился к своей работе со всей ответственностью, такого бы не было», — отметила Шрша.

Напомним, бывшего татарстанского чиновника подозревают в превышении полномочий.