Сельский депутат из Татарстана скрыл многомиллионный доход

В Бавлинском районе сельский депутат не указал в декларации доход в 4,4 млн рублей, сообщила завотделом антикоррупционных проверок раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
По ее словам, еще у десяти депутатов выявлены нарушения в части представления сведений о доходах. В том числе один из них скрыл доход в 700 тыс. рублей.
«Если бы глава относился к своей работе со всей ответственностью, такого бы не было», — отметила Шрша.
Напомним, бывшего татарстанского чиновника подозревают в превышении полномочий.