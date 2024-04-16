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Студентка из Вадского округа убила гантелью приемную мать и пыталась сбежать

Девушку задержали и отправили в СИЗО.

Источник: Время

17-летняя студентка медколледжа из Вадского округа заключена под стражу после убийства своей 55-летней приемной матери. Об этом ИА «Время Н» сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в квартире дома по улице Молодежной села Елховки. Девушка поссорилась со своим опекуном, и когда та заснула, размозжила ей голову 5-килограммовой гантелью.

55-летняя потерпевшая скончалась, а злоумышленница попыталась сбежать. Она села на поезд и поехала в другой регион. Однако в пути ее задержали и отправили в Нижний Новгороде.

Суда девушка будет ожидать в СИЗО.