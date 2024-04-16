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«Произошла утечка газа»: в Новоуральске семилетний мальчик погиб в пожаре

В пожаре в Новоуральске погиб семилетний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске Свердловской области в пожаре погиб семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Трагедия случилась вечером 15 апреля. В доме, расположенном на участке на улице Центральная на территории СНТ «Восход-2» произошла утечка газа из бытового газового баллона. В последствии он воспламенился. В доме начался пожар.

При тушении огня спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика. Погибший школьник проживал в доме вместе с мамой, сестрой и братьями. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

— Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами предварительного расследования по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За последнее время это не единственный пожар, который унес жизни детей. Ночью на 19 марта вспыхнувший огонь частного дома в поселке Ис стал причиной гибели целой семьи. Предположительно, причиной пожара стал неисправный кабель холодильника.

В огне погибли 40-летняя Алена Ценкер, ее 16-летняя дочь Виктория. А также сыновья Антон и Андрей 12 и 10 лет.

Спастись удалось лишь 20-летней дочке женщины Дарье. Она успела выбежать из деревянного дома вместе со своим грудным ребенком.

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