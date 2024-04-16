У входа в обгоревший зооуголок Евпатории появился стихийный мемориал

Напомним, в ночь на 16 апреля на улице Токарева загорелось здание зооуголка, где содержались десятки видов животных, в том числе экзотических. По предварительным данным, пламя охватило «Тропик парк» около трех часов ночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В Следственном комитете по РК и Севастополю сообщили, что начали проверку по факту пожара. Свою проверку организовала и прокуратура Крыма.