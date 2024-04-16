У входа в обгоревший зооуголок Евпатории появился стихийный мемориал

У входа в «Тропик парк» в Евпатории, где после ночного пожара погибло больше 200 видов экзотических животных, появился стихийный мемориал.
Как передает корреспондент КП-Крым, дети несут магнитики с изображениями любимых животных и мягкие игрушки, а взрослые — цветы.
— Жалко до слез и лошадок, и обезьянок, и крокодилов. Они же в клетках запертых сидели, никак не могли убежать от огня, — говорит ребенок.
Напомним, в ночь на 16 апреля на улице Токарева загорелось здание зооуголка, где содержались десятки видов животных, в том числе экзотических. По предварительным данным, пламя охватило «Тропик парк» около трех часов ночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В Следственном комитете по РК и Севастополю сообщили, что начали проверку по факту пожара. Свою проверку организовала и прокуратура Крыма.