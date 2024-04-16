Мужчина расстрелял знакомого и переехал его на машине

Судом установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вызвал своего знакомого на пустырь села. Первым выстрелом из ружья ранил его в плечо. Потерпевший стал убегать, но нападавший догнал его и выстрелил второй раз в живот, а затем ударил прикладом ружья по голове.