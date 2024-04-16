Минздрав: 43 человека пострадали в ДТП автобуса с фурой в Минске

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 43 пострадавших обратились в больницы Минска и Минской области с травмами, полученными в ДТП автобуса с фурой на Смиловичском тракте.
Бригады скорой помощи Минска доставили в приемные отделения более 30 пострадавших, три пассажира получили медпомощь на месте аварии, а еще несколько человек обратились в больницы самостоятельно.
— Всего на месте ДТП было задействовано восемь бригад скорой медпомощи, — прокомментировали в Центре медицинского реагирования Минздрава.
После проведения диагностики восемь человек госпитализированы. Двум пострадавшим в ДТП провели операции. У части травмированных диагностировали сочетанные травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны. Все остальные пациенты получили медпомощь в приемных отделениях больниц, получив рекомендации по амбулаторному лечению.
Родственникам пострадавших в аварии предложили обратиться в справочные службы больниц № 2, 5, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.
Ранее Минздрав сообщал, что пострадавшие в ДТП фуры и автобуса доставлены в семь больниц Минска.