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Минздрав: 43 человека пострадали в ДТП автобуса с фурой в Минске

Более 40 пострадавших в ДТП с автобуса с фурой в Минске обратились к врачам.

Источник: t.me/pressmvd

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 43 пострадавших обратились в больницы Минска и Минской области с травмами, полученными в ДТП автобуса с фурой на Смиловичском тракте.

Бригады скорой помощи Минска доставили в приемные отделения более 30 пострадавших, три пассажира получили медпомощь на месте аварии, а еще несколько человек обратились в больницы самостоятельно.

— Всего на месте ДТП было задействовано восемь бригад скорой медпомощи, — прокомментировали в Центре медицинского реагирования Минздрава.

После проведения диагностики восемь человек госпитализированы. Двум пострадавшим в ДТП провели операции. У части травмированных диагностировали сочетанные травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны. Все остальные пациенты получили медпомощь в приемных отделениях больниц, получив рекомендации по амбулаторному лечению.

Родственникам пострадавших в аварии предложили обратиться в справочные службы больниц № 2, 5, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.

Ранее Минздрав сообщал, что пострадавшие в ДТП фуры и автобуса доставлены в семь больниц Минска.