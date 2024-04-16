В розыск объявили бывшего заместителя начальника ЗАГСа РТ

Ренат Ахметзянов отвечал в управлении ЗАГС за реализацию проектов в области цифровой трансформации. По версии следствия, сотрудники ЗАГСа получали премии в рамках этой программы и передавали их сотрудникам республиканского управления. Фигурантами дела стали начальницы ЗАГСов в Черемшанском и Бугульминском районах. А после — заведующая сектором госзакупок управления ЗАГС РТ. В отставку ушла руководитель управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина. В разгар следственных действий уволился и сам Ахметзянов.