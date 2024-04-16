В розыск объявили бывшего заместителя начальника ЗАГСа РТ

Следственный комитет России по Татарстану предъявил заочные обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий бывшему заместителю начальника управления ЗАГС Татарстана Ренату Ахметзянову, передает «Бизнес Онлайн».
1 марта он покинул Россию. 28 марта его объявили в федеральный розыск, а после — в межгосударственный. Источники не раскрывают страну, в которой может скрываться бывший чиновник. Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте и постановил поместить его под стражу с момента задержания.
Ренат Ахметзянов отвечал в управлении ЗАГС за реализацию проектов в области цифровой трансформации. По версии следствия, сотрудники ЗАГСа получали премии в рамках этой программы и передавали их сотрудникам республиканского управления. Фигурантами дела стали начальницы ЗАГСов в Черемшанском и Бугульминском районах. А после — заведующая сектором госзакупок управления ЗАГС РТ. В отставку ушла руководитель управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина. В разгар следственных действий уволился и сам Ахметзянов.
Напомним, бывшего татарстанского чиновника подозревают в превышении полномочий.