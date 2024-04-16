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Крымчанин разозлился из-за замечания и заживо сжег первого попавшегося человека

Ялтинец разозлился из-за замечания и сжег первого попавшегося человека.

В Ялте 44-летнего жителя Массандры обвиняют в убийстве 41-летнего соседа путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла поздним вечером 12 апреля. Пьяный фигурант шумно вел работы в своем домовладении. Кто-то из соседей сделал ему замечание. Это крайне разозлило крымчанина. Поэтому он решил отомстить. В качестве жертвы обвиняемый выбрал первого попавшегося человека. Им оказался сосед по улице.

— Злоумышленник ворвался к мужчине в дачный строительный вагончик, избил его, облил помещение изнутри и верхнюю одежду хозяина горючей смесью и поджег, — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что в результате пострадавший скончался. Ялтинец же вернулся домой. Вскоре там его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Житель Массандры признал свою вину и дал исчерпывающие показания. Крымчанина заключили под стражу.

— Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.