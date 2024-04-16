Крымчанин разозлился из-за замечания и заживо сжег первого попавшегося человека

Трагедия произошла поздним вечером 12 апреля. Пьяный фигурант шумно вел работы в своем домовладении. Кто-то из соседей сделал ему замечание. Это крайне разозлило крымчанина. Поэтому он решил отомстить. В качестве жертвы обвиняемый выбрал первого попавшегося человека. Им оказался сосед по улице.