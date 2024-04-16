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В Башкирии в Бирске 13-летняя девочка едва не оказалась под автобусом

В Бирске на ул. Коммунистической рейсовый автобус сбил 13-летнюю девочку.

Как сообщили в ГИБДД, она каталась на велосипеде. Переехала улицу в неположенном месте, и тут ветер сорвал с её головы бейсболку, которая улетела на проезжую часть. Девочка бросила велосипед на обочине и выбежала на дорогу. В этот момент автобус совершил касательный наезд. В результате девочка получила травмы, её госпитализировали. Пригородный автобус вёз двух пассажиров, они не пострадали.