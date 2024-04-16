Мужчина умер во время задержания в Ростовской области

В Ростовской области во время задержания у агрессивного мужчины пошла пена изо рта, и он умер на месте. Полицейские вызвали «скорую» и попытались провести реанимацию, но все их усилия оказались тщетными. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Как выяснилось, инцидент произошел в хуторе Апаринском Усть-Донецкого района. Правоохранителей вызвали на улицу Гагарина, где бесчинствовал неизвестный. Когда он увидел старшего оперуполномоченного уголовного розыска и полицейского-водителя, в его поведении ничего не изменилось — на уговоры мужчина не реагировал, а потом и вовсе попытался сбежать.
Нарушитель активно сопротивлялся, но как только его «скрутили», вдруг потерял сознание и перестал двигаться. Прибывшие на место медики помочь уже не смогли, но при осмотре травм и ран у погибшего не нашли.
— Выяснить причины смерти поможет экспертиза. Также все материалы по этому случаю передали в следственные органы. Сейчас руководство ОМВД России по Усть-Донецкому району проводит служебную проверку в отношении сотрудников, проводивших задержание, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.