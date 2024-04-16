Мужчина умер во время задержания в Ростовской области

Как выяснилось, инцидент произошел в хуторе Апаринском Усть-Донецкого района. Правоохранителей вызвали на улицу Гагарина, где бесчинствовал неизвестный. Когда он увидел старшего оперуполномоченного уголовного розыска и полицейского-водителя, в его поведении ничего не изменилось — на уговоры мужчина не реагировал, а потом и вовсе попытался сбежать.