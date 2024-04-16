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Два вида степных пчел могут исчезнуть в Крыму

Из-за распашки почти всех степных участков в бедственном положении оказались степные виды пчел — шмель армянский и шмель пахучий.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму из-за распашки степей могут исчезнуть два вида пчел, сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Иванов, его слова приводит Крымское информационное агентство.

— Из-за распашки почти всех степных участков в бедственном положении оказались степные виды пчел — шмель армянский и шмель пахучий, — сказал специалист.

Ранее специалист рассказал, что состояние популяций почти всех видов животных, занесенных в Красную книгу Крыма, ухудшилось, им грозит исчезновение. Из 370 краснокнижных видов 108 сокращаются в численности, 54 находятся под угрозой исчезновения, а 16 с большой долей вероятности уже исчезли.

флора и фауна