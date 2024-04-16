В СКР рассказали подробности пожара в Краснодаре, где погибли три человека

По данным следствия, ранним утром 16 апреля 2024 года в поселке Зеленопольском произошел пожар в частном доме. В момент возгорания в доме находились 67-летняя владелица дома, ее взрослый сын и брат. Соседи, заметив пожар, немедленно вызвали экстренные службы. После тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших. Одной из предполагаемых причин пожара рассматривается небрежное обращение с огнем.



В настоящее время следователь Следственного комитета России по краю проводит осмотр места происшествия. Выполняется ряд следственных мероприятий, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, пожарно-техническую и химическую экспертизы.



По завершении расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, включая точную причину пожара и место его начала. Также будут определены факторы, приведшие к таким трагическим последствиям, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.