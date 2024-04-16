Водитель грузовика потерял сознание и протаранил четыре машины в Витебске

В Витебске произошло массовое с ДТП, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины» пресс-службы УВД Витебского облисполкома 16 апреля.
Авария с грузовиком и четырьмя автомобиля произошла на улице Ленинградской в Витебске. Установлено, что виновником аварии стал водитель грузовика, принадлежащего местному предприятию.
Двигаясь от улицы Ленинградской в сторону Полоцкого путепровода, водитель внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемый грузовик продолжил движение и врезался в припаркованные на обочины машины. В ДТП механические повреждения получили четыре автомобиля и грузовик.
К счастью, в аварии никто не пострадал.