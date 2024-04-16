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Водитель грузовика потерял сознание и протаранил четыре машины в Витебске

Водитель грузовика потерял сознание за рулем и совершил массовое ДТП в Витебске.

Источник: t.me/vitebsk_gai

В Витебске произошло массовое с ДТП, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины» пресс-службы УВД Витебского облисполкома 16 апреля.

Авария с грузовиком и четырьмя автомобиля произошла на улице Ленинградской в Витебске. Установлено, что виновником аварии стал водитель грузовика, принадлежащего местному предприятию.

Двигаясь от улицы Ленинградской в сторону Полоцкого путепровода, водитель внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемый грузовик продолжил движение и врезался в припаркованные на обочины машины. В ДТП механические повреждения получили четыре автомобиля и грузовик.

К счастью, в аварии никто не пострадал.