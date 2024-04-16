Водитель грузовика потерял сознание и протаранил четыре машины в Витебске

Двигаясь от улицы Ленинградской в сторону Полоцкого путепровода, водитель внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Неуправляемый грузовик продолжил движение и врезался в припаркованные на обочины машины. В ДТП механические повреждения получили четыре автомобиля и грузовик.