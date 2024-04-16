«Пришла в гости с собакой». Мужчина выбросил с четвертого этажа стаффордширского терьера подруги в Слуцке

Конфликт произошел в райцентре 4 апреля. В тот день в гости в квартиру к 37-летнему жителю Узденского района пришла подруга. Женщина привела с собой американского стаффордширского терьера. В квартире собака, не унимаясь, лаяла на хозяина, и это его разозлила. Будучи в изрядном подпитии, фигурант взял собаку на руки и выбросил с балкона четвертого этажа.