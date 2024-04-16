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«Пришла в гости с собакой». Мужчина выбросил с четвертого этажа стаффордширского терьера подруги в Слуцке

Пьяный мужчина выбросил с балкона четвертого этажа собаку знакомой в Слуцке.

В Слуцке пьяный мужчина сбросил с четвертого этажа собаку знакомой. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Конфликт произошел в райцентре 4 апреля. В тот день в гости в квартиру к 37-летнему жителю Узденского района пришла подруга. Женщина привела с собой американского стаффордширского терьера. В квартире собака, не унимаясь, лаяла на хозяина, и это его разозлила. Будучи в изрядном подпитии, фигурант взял собаку на руки и выбросил с балкона четвертого этажа.

По дороге в ветеринарную клинику собака умерла. Злоумышленника будут судить за жестокое обращение с животными (ч.1 ст. 339−1 Уголовного кодекса Беларуси).