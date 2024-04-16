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Бетономешалка упала на бок у метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

Упавшая на бок бетономешалка парализовала движение у метро «Проспект Большевиков».

Источник: Регион 78 | Санкт-Петербург

Мощная пробка образовалась днем 16 апреля у метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. Причиной этому послужила бетономешалка, которая опрокинулась на бок и разлила свое содержимое по дороге. Спецтранспорт занял часть дороги, из-за чего остальным водителям приходится объезжать его по оставшейся довольно узкой полосе. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».

— Несанкционированный ямочный ремонт дороги произошел у метро «Проспект Большевиков» из-за перевернувшейся бетономешалки, — иронично подметил автор поста.

Как говорят очевидцы, причиной ДТП стало то, что спецтехнику подрезала легковушка. Однако точные обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям. Пострадал ли кто-то в аварии, не уточняется. На месте помимо полицейских также работали сотрудники МЧС.