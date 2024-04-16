Бетономешалка упала на бок у метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

Мощная пробка образовалась днем 16 апреля у метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. Причиной этому послужила бетономешалка, которая опрокинулась на бок и разлила свое содержимое по дороге. Спецтранспорт занял часть дороги, из-за чего остальным водителям приходится объезжать его по оставшейся довольно узкой полосе. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале «Топ новости Петербурга».